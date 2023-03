Mundial Sub 20 Indonesia 2023 | Gerardo Paiz habló sobre la postergación del sorteo

Este viernes debía realizarse el sorteo del Mundial de Indonesia Sub 20, pero FIFA anunció que fue postergado por problemas del país anfitrión. Guatemala y Honduras tenían todo preparado para enviar a sus representantes a la gala. Iban a conocer sus grupos y sus futuros rivales.

El motivo de esta extrema decisión está relacionado a un conflicto político entre la nación sede e Israel. El gobernador de Bali, Wayan Koster, exigió que se vetara el ingreso de la delegación de los israelitas debido a que el gobierno indonesio apoya diplomáticamente a Palestina, país con el que está en guerra Israel.

Sobre esta situación habló Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Guatemala, y mostró su preocupación: “FIFA nos mandó a decir que el sorteo se posponía y no iba a mandar los boletos de las personas que asistirían. Estamos esperando que nos diga cuando lo van a realizar y en donde, pero es una decisión que corresponde a FIFA. Solo mandó un correo electrónico indicando que próximamente dirán cuando se realizará el sorteo”.

Luego, adelantó que podría cambiar de país, aunque no nombró ningún posible desitno: “Es un mundial juvenil que FIFA no cancela, lo que se hace es trasladarlo de sede y/o fecha, pero nunca se cancela. Como es un mundial de desarrollo, realmente no se toca”.

Para finalizar, Paiz detalló los problemas que trae estos cambios: “Si mueven las fechas del Mundial, nosotros tendríamos que adecuar nuevas fechas para el campamento en Europa. La Selección Sub-20 iría directamente a Indonesia. Si finalmente nos mueven la sede, tendríamos que movernos del campamento a la nueva sede y cuadrar las fechas para que se mantenga el viaje del campamento directo a la sede”.