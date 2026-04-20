De José Manuel Contreras para Municipal: la indirecta que enloquece a Comunicaciones tras salvarse del descenso

Después de un semestre cargado de presión y angustia, Comunicaciones logró el objetivo. Este lunes le ganó 1-0 a Guastatoya en el cierre de la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 y se salvó del descenso al llegar a 55 puntos en la tabla acumulada.

El gol de Omar Duarte quedará en la historia de la institución, pues hizo que el elenco capitalino se volviera inalcanzable para sus perseguidores directos en la zona roja: Mictlán, Malacateco y los Auriverdes, todos empatados en 50 unidades a falta de una fecha para que comiencen los cuartos de final.

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Uno de los grandes ausentes en la convocatoria por decisión técnica para este cruce decisivo fue el ídolo y capitán de los Albos, José Manuel Contreras, quien antes del pitazo inicial le mandó un mensaje de aliento a sus compañeros en redes sociales. Y al final de los 90 minutos, reapareció con un dardo dirigido a la acera de enfrente.

El filazo de José Contreras para Municipal tras salvarse del descenso

“Moyo” Contreras publicó en una historia de Instagram una foto con un llavero que contiene la camiseta de Comunicaciones y en el dorsal dice “0 descensos”. Una clara indirecta a su archirrival, Municipal, que fue acusado por el periodista Marco Tulio Cobar de haber pagado para no perder la categoría en 1985.

(Foto: captura de Instagram)

Según Cobar, la Federación decidió descender a los Rojos y a Zacapa por un supuesto acto de corrupción, pero los primeros abonaron una multa de Q. 2,000 a la Corte de Constitucionalidad y pudieron seguir jugando en la Liga Mayor. Un episodio que al día de hoy sigue generando fuerte debate en suelo chapín.

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¿Cuándo vuelve a jugar Comunicaciones?

El próximo partido de los Cremas quedó programado para este domingo 26 de abril, contra Malacateco. Tendrá lugar a las 3:00 p.m., en el Estadio Santa Lucía y, en caso de ganarlo, podría quedarse con el primer lugar del Clausura 2026 si tropieza Xelajú ante Cobán y Municipal se saca puntos con Mixco.

En síntesis

Tras salvarse del descenso, José Manuel Contreras presumió una foto con la frase “0 descensos” , en clara alusión a Municipal.

, en clara alusión a Municipal. Comunicaciones venció 1-0 a Guastatoya y aseguró su permanencia en la Liga Nacional al volverse inalcanzable en la tabla acumulada .

. Ya sin riesgo de bajar, los Cremas buscarán el primer lugar del Clausura 2026 este domingo ante Malacateco.