La Selección de Guatemala afrontará el viernes un partido amistoso de lujo cuando enfrente a Argentina en Washington, Estados Unidos, el cual está llamando la atención desde su anuncio y el cual será histórico para los centroamericanos debido a que chocará ante los vigentes campeones del mundo.

Aunque lamentablemente para los chapines no podrán contar con sus principales figuras, entre ellos Nathaniel Mendez-Laing del Derby County de Inglaterra, quien aseguró que regresaría a Europa porque necesitaba descanso, aunque sus palabras no sentaron bien en el país chapín.

“¡Guateeeeeee! Gracias por todo su apoyo, han sido unas semanas geniales, me siento honrado y bendecido de vestir los colores de Guatemala y rezar para que sigamos en este camino de éxito! Lamentablemente no estaré en el partido de Argentina, ya que mi cuerpo realmente necesita un poco de tiempo de descanso, así que hasta la próxima paz y amor”, redactó el legionario.

La defensa de su técnico

Por otra parte, Luis Fernando Tena salió al paso de su futbolista, en el que no dudó en defenderlo y justificar su ausencia, al mencionar que todo se da porque ya es algo que se tenía acordado, en especial porque su equipo exige que Mendez-Laing vuelva a las vacaciones ya que el amistoso versus la albiceleste es fuera de Fecha FIFA.

“Ya se tenía ese trato desde el inicio, nosotros queríamos tenerlo en los juegos más importantes. Él ya había tenido vacaciones y ahora debe tener otro descanso, es algo que le exige su club, porque para ellos es importante que llegue descansando a la pretemporada y lo mejor era que regresara”, aseguró el seleccionador nacional.

La azul y blanco no solo tendrá la ausencia de Nathaniel Mendez-Laing, también la del defensor Aaron Herrera, quien desde la semana pasada salió de la convocatoria a consecuencia de una lesión.