El buen rendimiento de la Selección de Guatemala durante la Copa Oro 2023 hizo que se revalorizara el nombre de Luis Fernando Tena. La prensa mexicana lo llenó de elogios por el gran trabajo que hizo al mando del combinado chapín durante la competición de CONCACAF.

Tan destacado fue su labor que empezaron a pedir que tome las riendas del equipo nacional azteca. Al DT le consultaron por esto en conferencia de prensa y fue muy claro con su respuesta sobre la posibilidad de dejar a los guatemaltecos por la selección de su país.

“No, conmigo nadie ha contactado. He visto también algunos tuis que dicen o especulan y yo no quisiera caer en esas especulaciones porque no hay nada“, comenzó desmintiendo los supuestos llamados que habría recibido de la Federación de México para reemplazar a Diego Cocca, quien tan solo duro 4 meses en el cargo.

Luego, Tena demostró el respeto que le tiene a la Azul y Blanco asegurando que está cómodo y no pretende marcharse en este momento: “Estoy muy contento en la Selección de Guatemala. No quisiera caer en especulaciones“.

Pasan los días y se sigue viendo la gran unión que se ha creado entre aficionados, jugadores y cuerpo técnico. Todos se sienten muy a gustos con lo que está sucediendo y parecen comprometidos a lograr el máximo objetivo: clasificar a la Copa del Mundo 2026.