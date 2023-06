Este lunes ocurrió el primer entrenamiento de Nathaniel Méndez-Laing con la Selección de Guatemala. El nacido en Birmingham, Inglaterra, viajó durante la madrugada para poder conocer las instalaciones de la Fedefut y poder entrenar con su futuro compañero, Darwin Lom. Al futbolista del Derby County le faltan terminar pocos trámites para poder ya tener la habilitación de FIFA para representar al país centroamericano.

Luego de poder pisar tierras chapines y conocer el predio de la Federación, el atacante habló con la prensa y contó la emoción que sintió. No solo se mostró comprometido para el proyecto que encabeza Luis Fernando Tena, sino que también involucrado sentimentalmente con el país que lo albergará como nuevo jugador del combinado nacional.

“Después de un largo viaje, me encuentro bien y el entrenamiento me sirvió. Me han tratado muy bien aquí en Guatemala y estoy listo para lo que viene con Selección Nacional. Hay una conexión con Guatemala por mi abuela y sé que esto la hace muy feliz. Cuando se presentó la oportunidad, era algo que no podía dejar pasar y tomé el reto para jugar con Selección Nacional“, comenzó declarando Méndez-Laing.

Y agregó: “Esto tiene una dedicatoria especial para mi abuela, mi mamá y toda la familia. Todos están felices y es un sueño hecho realidad poder representar a Guatemala. Mi posición natural es por fuera. Durante la temporada pasada jugué como 10 en el equipo y me gusta el juego directo de uno contra uno”.

Para finalizar, Nathaniel decidió enviarle un mensaje a la afición que ya le viene enviando mensajes desde su llegada: “Gracias por todo el apoyo que he recibido desde la llegada al Aeropuerto y los mensajes en redes sociales. Ojalá todo salga bien en lo que viene para el Mundial 2026 ¡Vamos Guate!”.