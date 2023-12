El año de Xelajú se ha terminado con la eliminación en semifinales frente a Comunicaciones, y por supuesto los dirigentes del equipo chivo no quieren perder tiempo en el armado del plantel con el cual buscarán pelear por el torneo Clausura 2024. Altas y bajas será la novedad de marcado en los próximos días.

Y en cuanto a las bajas, ya hay una confirmada una salida para el próximo año y se trata del defensor Kenner Gutiérrez, en lo que sin dudas ha suido una decisión que sorprendió a propios y extraños

El defensor tico ya llevaba 56 partidos disputados en la Liga Nacional de Guatemala, sumando un total 4,672 minutos y aportándole cuatro goles a su equipo. Gutiérrez fue parte del plantel que gritó campeón en el Torneo Clausura 2023.

Un sentida despedida

Su paso por el equipo chivo no pasará desapercibido, y de hecho no son pocos los que se han sorprendido con la salida de Gutiérrez. “Agradezco infinitamente al @clubxelajumc por permitirme crecer de manera íntegra en este año y medio de mi vida. De igual forma a todos los que me enseñaron a crecer en mí hasta el último momento, directivos, cuerpo técnico, jugadores y staff de esta enorme y gran institución”, comentó el defensor en redes.

Y además, el tico agregó: “Por supuesto mil gracias y mi mayor reconocimiento a mi queridísima afición súper chiva que llevo en mi corazón por su gran calidez, hospitalidad y por haber permitido sentirme como en familia. Todo mi esfuerzo fue para ustedes! Hasta pronto!! Pura Vida!”.