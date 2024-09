Xinabajul – Huehue ha sido uno de los equipos que no ha logrado encontrar un equilibrio financiero desde el año pasado, luego que se dieran a conocer varias deudas contra el plantel que les ha ocasionado tener demandas con la Federación de Futbol de Guatemala y también con la FIFA.

Esto también ha ocasionado que el equipo sea sancionado, incluso el primer partido del Torneo Apertura 2024 lo perdió en la mesa por la prohibición de inscribirse y ahora fue el capitán Marvin Ceballos que hizo la denuncia pública que incluso hay jugadores a los que se les debe de cuatro a seis meses.

La denuncia de Marvin Ceballos a Xinabajul

“La directiva se comprometió desde la semana pasada, que en los primeros cinco días de septiembre hacer efectivo al plantel, a los nuevos y a los que se nos tiene una deuda mayor, por el momento no se ha tenido respuesta positiva”, comenzó diciendo.

“El día del partido contra Antigua nos hablaron, nos prometieron el pago y seguimos esperando respuesta, es necesario para todos poder tener el salario al día. De la actual temporada solo se adeuda agosto y se supone que se iba a pagar a inicios de septiembre, comprendemos que puede haber atrasos, pero es un tema que nos habían prometido”, agregó.

Sobre el estado del plantel comentó: “El plantel está dolido con esto, porque muchos tenemos planes y pagos que cubrir, nosotros como profesionales tratamos de seguir, es duro no cobrar, por respeto no diré los meses, pero muchos ya vamos por cuatro hasta seis meses, pero en el campo tratamos de que esto no se vea reflejado, cuesta porque es algo importante para nuestras familias”.

“Deportivamente estamos haciendo bien las cosas, tratamos de que dentro del campo no afecte, pero cada uno lo maneja y es difícil manejarlo en un plantel, pero esperamos que se pueda cumplir en la semana”, finalizó.