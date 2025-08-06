“Alerta internacional”: desde Europa responden al escándalo de Xinabajul en Guatemala y la FIFA podría tomar represalias

La situación en el fútbol guatemalteco vuelve a encender las alarmas a nivel internacional. La FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas profesionales, emitió una alerta urgente por el caso de 17 jugadores del club Xinabajul-Huehue, quienes se encuentran en una situación crítica tras el incumplimiento de pagos por parte de la institución altense.

Según la denuncia, los futbolistas no han recibido entre tres y cuatro meses de salario, a pesar de que ya finalizaron sus contratos correspondientes a la temporada 2024-2025. El pago pendiente está condicionado a que el club logre inscribirse para la próxima campaña, situación que por ahora permanece incierta debido a un conflicto entre Xinabajul, la Liga Nacional y la Fedefut.

Pero el drama no termina ahí. Los jugadores han denunciado públicamente la falta de atención médica, el impago de vivienda y condiciones que han calificado como indignas. Como muestra de su desesperación, los futbolistas desplegaron una manta de protesta en la que visibilizaron su situación, en busca de respuestas y apoyo por parte de las autoridades correspondientes.

El caso ha generado fuerte repercusión dentro y fuera del país, no solo por la gravedad de los hechos, sino porque evidencia la vulnerabilidad en la que operan muchos futbolistas en Centroamérica, especialmente cuando los clubes incumplen sus responsabilidades contractuales. FIFPRO exige que se tomen acciones inmediatas para proteger los derechos laborales de estos profesionales.

Por ahora, los afectados se encuentran en el limbo, sin ingresos y con nulas garantías para su bienestar. A pesar de que ya cumplieron con sus compromisos deportivos, no pueden acceder a lo que por ley les corresponde, lo que pone en tela de juicio la seriedad con la que se manejan algunos clubes y las instancias del fútbol nacional.

El conflicto legal entre Xinabajul, la Liga y la Fedefut ha dejado a estos jugadores en completo abandono institucional, sin una instancia que les brinde soluciones rápidas o apoyo concreto. La incertidumbre también afecta sus posibilidades de vincularse con nuevos equipos, mientras se resuelve el destino del club altense.

Estos son los jugadores a los que Xinabajul les debe

Joshua Ubico, Gabriel Cabrera, Jorma Baltazar, Alexander Cifuentes, Fernando Gómez, Esteban Marroquín, Elías Enoc Vásquez, Elvi Ellington, Marvin Ceballos, Wilder Trigueros, Kenlly Velásquez, Omar Mendoza, Esnaydi Zúñiga, Andrés Sánchez, Yordin Hernández, Jorge Moreno y Néstor Jucup.