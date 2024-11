"Injusticia": José Pinto no se guarda nada y estalla contra el arbitraje de la Liga de Guatemala

Comenzaron los cuartos de final del Torneo Apertura 2024 de Guatemala . Y, en el primer partido, el equipo de Comunicaciones superó 1-0 como local a Cobán Imperial.

Sin embargo, a pesar del triunfo, las miradas se pusieron en la polémica expulsión de José Pinto, figura del equipo Crema. El defensor no se guardó nada y, en conferencia de prensa, se refirió al incidente que marcó el partido.

Declaraciones de José Pinto sobre Comunicaciones vs. Cobán Imperial

La expulsión de Pinto generó una ola de críticas y cuestionamientos hacia el arbitraje, y el jugador no dudó en expresar su frustración. Su enfado reflejó el sentir de muchos aficionados que vieron la decisión del árbitro como una injusticia.

“Fue una injusticia del fútbol, me expulsaron sin hacer nada. Esperemos que el árbitro del partido de vuelta sea alguien a la altura, que sea profesional al 100%. Fui a separar al grupo, nos agredieron e injustamente nos expulsaron. Hay videos e imágenes donde se puede defender mi postura”, afirmó Pinto con evidente molestia.

El jugador continuó exponiendo su punto de vista sobre el trato desigual recibido: “ Un jugador de ellos me deja los tacos en el abdomen y me expulsan a mí. Está claro que no se castigó de la misma manera a ambos lados”.

Para cerrar, el defensor y capitán de Comunicaciones se mostró optimista y dejó un mensaje de apoyo para todos los jugadores del plantel: “Aunque tengamos ausencias para la vuelta, tenemos grandes jugadores, al que le toque la oportunidad lo hará de la mejor forma”.

Comunicaciones superó 1 a 0 a Cobán Imperial.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Comunicaciones y Cobán Imperial?

El partido de vuelta entre Comunicaciones y Cobán Imperia l se disputará el próximo sábado 30 de noviembre.

