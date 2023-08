El próximo 7 de septiembre a las 20 horas, la Selección de Guatemala enfrentará a El Salvador en Estadio Doroteo Guamuch Flores por la Liga de Naciones de CONCACAF. Pensando en este encuentro, Hugo Pérez analizó a su próximo rival y fue muy elogioso por los cambios que vienen realizando los chapines para mejorar el rendimiento del combinado nacional.

“Guatemala está pasando por una etapa bastante buena. Para nosotros el partido es importante por lo que significa la Nations League, pero al final nosotros debemos prepararnos para ir a Guatemala a tratar de ganar el partido, como ellos también lo irán a hacer. Es importante empezar ganando si es posible o un empate”, comenzó declarando el DT de la Selecta.

Luego, agregó: “Sabemos que Guatemala está pasando por una etapa muy positiva con su nuevo técnico, las cosas buenas que hicieron en Copa Oro, da esa credibilidad. Al final, cada partido es diferente y vamos a ir a Guatemala a tratar de ganar y sacar los tres puntos”.

Tras esto, Hugo Perez habló de las dificultades que enfrenta al no tener encuentros preparatorios: “La dificultad más grande que tenemos en El Salvador es que la liga ya comenzó. Para ir a jugar un partido amistoso, es muy difícil que presten jugadores aquí y afuera por no ser fecha FIFA”.

Y cerró: “He hablado con el presidente acerca de partidos internacionales, si no tenemos el grupo completo, mejor no ir. No quiero pasar el problema que pasamos en Nicaragua. Después me culpan o a la selección. En este momento no hay ningún plan para jugar un partido internacional, no tenemos a todos los jugadores y tampoco tenemos el tiempo”.