La Selección de Guatemala inició con buen pie la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de vencer 2-0 a El Salvador y así ser uno de los punteros de la tabla de posiciones del Grupo A de la Liga A, aunque a pesar de eso, no todas fueron malas noticias.

Durante el compromiso los chapines fueron resintiendo a algunos futbolistas, en específico a sus extremos. El primero fue Carlos Mejía que al quedar tendido en el césped fue atendido por los médicos y el otro fue el legionario Nathaniel Méndez-Laing.

En el caso de Mejía, se dio a conocer que tuvo un fuerte golpe en las costillas, que ya no le dejó seguir trabajando, en el caso de Méndez-Laing sintió una molestia en el muslo derecho, por lo que fue sustituido para no arriesgarlo y así no perderlo para la visita de Panamá.

Luis Fernando Tena se mostró tranquilo ante la situación de los dos jugadores, pero fue claro en decir que estarán bajo la observación del cuerpo médico que los estará evaluando constantemente y así determinar que tan graves son las molestias que presentan.

La azul y blanco ahora se prepara para recibir a Panamá, en lo que será un duelo atractivo tomando en cuenta que los dos iniciaron ganando y buscarán tomar el liderato de la tabla.

¿Cuándo juegan Guatemala y Panamá?

La azul y blanco y los canaleros tiene programado enfrentarse el domingo 10 de septiembre a las 18:10 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.