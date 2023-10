La Selección Mayor de Guatemala cerró hoy su preparación en su país en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), de cara a sus juegos en condición de visitante contra Trinidad y Tobago y versus Panamá por la Liga de Naciones de la Concacaf

Aunque el técnico Luis Fernando Tena tuvo que hacer cambios obligatorios en su nómina, por lo que dio a conocer un nuevo listado en el que destacan las variantes y que fueron debido a las bajas de última hora que se tuvieron en la semana.

¿Cuáles son los cambios?

De la nómina inicial, ya no estarán el legionario Matan Peleg y el centrocampista guatemalteco Marlon Renato Sequén, por lo que su lugar fue ocupado por José Mario Rosales de Xinabajul-Huehue que se incorporó a los entrenamientos esta semana.

¿Porqué ya no jugarán Peleg y Sequén?

En el caso del futbolista que milita en el exterior, dio a conocer el fin de semana que no atendería el llamado a la azul y blanco porque Israel se encuentra en guerra, por lo que no quería dejar sola a su esposa que se encuentra en un embarazo avanzado y no la quería dejar sola.

Por otra parte, Sequén estaba en duda desde un inicio luego que llegara lesionado de su club Municipal, tras ser evaluado se confirmó que no estaba en condición para jugar y es por eso que su lugar lo ocupó Rosales.

Guatemala abordó esta tarde el avión donde hará escala en Ciudad de Panamá y después se trasladará a Trinidad y Tobago, donde se tiene programado llegar en horas de la madrugada de este jueves.