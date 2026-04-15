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Fuerte golpe en Municipal: Mario Acevedo se queda sin otra pieza clave para el Clásico 337

Los rojos reciben mala noticia antes de recibir a los cremas.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Baja de última hora en los rojos
© Prensa LibreBaja de última hora en los rojos

Municipal se reporta listo para encarar una nueva edición del Clásico Nacional ante Comunicaciones, este miércoles a las 20:00 horas, en un duelo clave por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026.

Municipal vs. Comunicaciones: a qué hora y dónde ver el Clásico 337 de la Liga Nacional de Guatemala

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El equipo dirigido por Mario Acevedo llega golpeado tras su reciente derrota frente a Antigua GFC, un resultado que frenó sus aspiraciones de mantenerse en la cima y que ahora lo obliga a reaccionar en el partido más esperado del campeonato.

Sin embargo, el panorama no es el ideal para los rojos, que deberán afrontar el compromiso con bajas sensibles. A las ausencias por lesión del cubano Yunior Pérez y el ecuatoriano Alejandro Cabeza, se suma la del guatemalteco César Archila, quien no logró recuperarse a tiempo.

Convocatoria y desafío escarlata

Ante este escenario, Municipal presentó su convocatoria oficial para recibir a Comunicaciones, en la que destacan nombres importantes que buscarán asumir el protagonismo en un partido de alta exigencia:

Porteros: Kenderson Navarro y Braulio Linares

Defensas: César Calderón, Nicolás Samayoa, José Morales, José Mena, Aubrey David, Carlos Aguilar y Cristian Jiménez.

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Volantes: Cristian Hernández, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, John Méndez, Pedro Altán, Rudy Muñoz, Rodrigo Saravia y Yasnier Matos.

Delanteros: Jefry Bantes, Erik López, y Yasnier Matos.

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