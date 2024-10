Guatemala fue una de las decepciones en la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de perder 3-0 en su visita a Costa Rica y que causó que quedara eliminada en la fase de grupos, por lo que la gran duda era lo que iba a pasar con Luis Fernando Tena quien ha sido fuertemente cuestionado.

Aunque a pesar del desastroso resultado la posibilidad que Tena fuera cesado era realmente mínima, tal como ya se había dicho en otras ocasiones y que el mismo Gerardo Paiz confirmó en una entrevista al portal Guatefutbol.com.

Paiz aceptó que no le gustó quedar eliminado y tampoco caer ante los ticos, pero explicó que se reunió con el seleccionador nacional para hablar de los planes a futuro, además confirmando que en ningún momento se analizó que el mexicano fuera separado de su cargo.

¿Estuvo en duda la continuidad del entrenador Luis Fernando Tena?

“En ningún momento pasó por la mente que fuera relegado del cargo, para mi es un partido mal planteado, mal jugado y todos somos responsables. El técnico fue contratado para el Mundial y por un mal juego no podemos quitar al técnico”, aseguró.

Los planes de Guatemala.

“Realmente no me gustó perder, a nadie le gusta quedar eliminado, y por eso decidimos hacer una reunión con el entrenador Luis Fernando para platicar con él y ver como retomamos el rumbo, al final no hay que hacer un gran escándalo, porque seguimos vivos en la eliminatoria”, aseguró.

“Hay que hacer modificaciones en los viajes, en la logística, y obviamente en el tema técnico no me meto, pero tenemos que tener a los jugadores de cerca y el preparador físico de Guatemala, Iván Castillo, estará más de cerca con los PF de los equipos porque los futbolistas o no llegan en forma o no se están alimentando bien”, concluyó.

Por el momento, ni la Federación y el entrenador Luis Fernando Tena no tienen contemplado organizar un juego amistoso para la Fecha FIFA de noviembre, en especial por lo saturado del calendario del Torneo Apertura 2024 y que se ha visto afectado, pero esto se confirmará en los siguientes días.