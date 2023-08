El exjugador legendario de la Selección de Guatemala, Carlos Ruiz, decidió esta vez volver a romper el silencio en una entrevista para Gol Cincinnati, en donde dio su punto de vista sobre los futbolista con ascendencia guatemalteca en la Selección Nacional. Y dicho mensaje vaya que fue bastante contundente.

Recordemos que Guatemala tiene varios ejemplos como es el caso de Aaron Herrera, Nathaniel Méndez, Rubio Rubín y Arquimides Ordóñez. Que si bien han desarrollado toda su carrera en el extranjero, tener ascendencia guatemalteca les ha permitido vestir la camiseta de la Azul y Blanco.

Declaraciones del Pescadito Ruiz

“Creería que el guatemalteco que representa al país tiene que ser nacido en Guatemala porque sentís los colores y la pasión de una forma distinta. Pero, si no los tienes y es el pensar del cuerpo técnico de Guatemala en estos momentos, tienes que salir a ver a quién se convence“, aseveró Carlos El Pescadito Ruiz

“Esto es por convencimiento, no porque quiero ser guatemalteco, es porque ya no hay más opciones. Se nace en Estados Unidos pero no se tiene la opción de jugar porque no lo van a convocar, ni tampoco en la otra selección. La única opción es la Selección de Guatemala. Básicamente ha sido porque no tiene otra opción más que representar a Guatemala”, siguió Carlos Ruiz.

“En Guatemala es difícil que esa formación la brinde un equipo profesional porque, los equipos lo ven como un gasto. No ven que el dinero que van a invertir en los niños sea una rentabilidad porque no tienen la certeza que vayan a poder crear un impacto. En Estados Unidos y otros países más desarrollados, sí invierten porque de 100 saldrá uno o dos y ahí se ven los frutos de la inversión. En Guatemala no existe eso“, finalizó El Pescadito Ruiz en conversación con Gol Cincinnati.