El pasado fin de semana, Edgardo Fariña se vio involucrado en la polémica durante la ida de la final del fútbol guatemalteco, luego de que se marchara expulsado por tarjeta roja y le propinara un golpe en la cabeza a Roque Caballero, futbolista de Deportivo Mixco.

Tras el incidente, el Órgano Disciplinario de la liga, confirmó que a Fariña se le suspenderá por los próximos tres meses y tendrá que pagar una multa de cinco mil quetzales. Quiere decir que se perdería gran parte del Torneo Apertura 2024 con Municipal o cualquier equipo de Guatemala.

No cabe duda de que significa una baja importante para el cuadro Escaralata, tratándose de uno de los jugadores que fue en realce durante la temporada. A pesar de que al principio le costó adaptarse, el panameño levantó su rendimiento y terminó el campeonato como titular.

Edgardo Fariña habló de su situación con Municipal

“Fue un momento de rabia. Creo que mi reacción fue antideportiva y lo reconozco, pero también pienso que deberían hacer algo por el tema del racismo, no se ve bien y menos entre colegas que somos. No he tenido la oportunidad de hablar con él (Roque Caballero), pero si se me da la oportunidad, le pediré disculpas”, expresó Fariña.

“Se hizo la apelación, pero bueno, la sanción está bien puesta, toca aceptarla y esperar a que pase el tiempo”, agregó el defensor central sobre una posible apelación presentada por el club.

Al igual, confirmó que el equipo lo respalda y espera continuar vistiendo los colores de Municipal hasta cumplir con los tres meses de suspensión: “Estoy agradecido con el club. A pesar de todo no me dejaron solo, me apoyaron, me acogieron y la fanaticada también lo hizo, así que me siento agradecido”.

Cabe destacar que Fariña fue tomado en cuenta por Thomas Christiansen para disputar la gira que tendrá la Selección de Panamá en España, con dos amistosos ante Galicia y Catalunya.

¿Cuándo culmina el contrato de Fariña con Municipal?

Por su parte, Edgardo Fariña, que todavía pertenece al Club Atlético Independiente de Panamá, terminaría su contrato con Municipal a mediados del presente año. Por lo que el defensor central tendrá que conversar con la directiva, en busca de extender su contrato, siendo la suspensión, un obstáculo no menor.