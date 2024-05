La final de ida del Clausura 2024 entre Deportivo Mixco y Municipal no solo fue un enfrentamiento cargado de intensidad entre ambos equipos, sino que también quedará marcada por un lamentable incidente de racismo que ha generado una fuerte controversia en el fútbol guatemalteco, tras un incidente entre Edgardo Fariña y Roque Caballero.

Y es que durante el partido, se viralizó un video redes sociales, donde el delantero del Deportivo Mixco, Roque Caballero, habría insultado al jugador de Municipal por su color de piel, minutos después de que Edgardo Fariña fuera expulsado del partido.

Fue, de manera precisa, uno de los momentos más oscuros de la noche cuando Fariña, jugador de Municipal, recibió una tarjeta roja tras propinar un codazo a Roque Caballero, delantero de Mixco.

El altercado entre ambos jugadores se hizo viral de inmediato en las redes sociales. En un video que circuló, se observa cómo Roque Caballero profiere un insulto racista hacia Edgardo Fariña, utilizando un término denigrante. Aun cuando Caballero intenta cubrirse la boca, sus palabras son visibles en sus labios, evidenciando la gravedad del insulto.

El golpe de Fariña a Caballero

Pero la controversia no terminaría ahí. Un tiempo después, el propio Edgardo Fariña, tras su expulsión, propinó un golpe en la cabeza a Roque Caballero, un incidente que también se viralizó en las redes sociales durante la noche del sábado.

Roque Caballero confesó que Fariña lo pateó

Sin embargo, después del partido, Roque Caballero habló con Prensa Libre y explicó cómo se desencadenó el altercado con su rival de Municipal, Edgardo Fariña, en el minuto 43 del primer tiempo.

“Cuando estaba en el suelo, vino y me golpeó en la cabeza, y ahí fue cuando me levanté y le pregunté por qué“, relató Caballero una vez finalizado el encuentro. Una escena que, quizás, no todos observaron y fue por lo cual comenzó la situación.

Recordemos que la polémica será llevada al comité disciplinario, donde evaluarán si se harán las respectivas sanciones, ya sea para ambos futbolistas, o uno de ellos. De hecho, se habla de una suspensión de hasta seis partidos para Roque Caballero.