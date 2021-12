El Torneo Apertura 2021 no terminó de la mejor manera para Municipal luego de quedar eliminado en semifinales por su acérrimo rival Comunicaciones, por lo que la Junta Directiva no ha perdido el tiempo para hacer movimientos y ya ha comenzado a anunciar bajas, la primera fue la de Alejandro Díaz y ahora se suma la de Gustavo Britos.

Britos se convierte en el segundo jugador que no entra en los planes del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo para el siguiente campeonato, luego que no tuviera el rendimiento esperado y una muestra de ello es que perdió la titularidad en las últimas jornadas, incluso en algunas no entró en la convocatoria.

El delantero argentino llegó hace un año a la institución roja para suplir el lugar del goleador Ramiro Rocca, pero en una temporada disputó 2,165 minutos y anotó 13 goles, los cuales no fueron suficientes para que la directiva y cuerpo técnico analizarán una extensión de contrato que vence el próximo 31 de diciembre.

La salida de Britos tuvo una reacción positiva con la afición, por otra parte, la de Alejandro Díaz fue un poco dividida, tomando en cuenta que fue pieza clave para el último título conseguido en el Torneo Apertura 2019, además, después logró hacer una dupla peligrosa con Ramiro Rocca, pero luego esto se fue diluyendo.

Los escarlatas estarán anunciando más cambios, entre otras bajas para el siguiente campeonato, así mismo también las primeras incorporaciones las cuales se tendía como prioridad traer extranjeros para suplir los puestos dejados por Britos y Díaz.