Sporting SM vs Malacateco disputarán hoy la vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022. Sin embargo, el equipo guatemalteco no pudo realizar el reconocimiento de la cancha.

Liga Concacaf: Malacateco no pudo hacer el reconocimiento de cancha en Panamá y este es el motivo

Hoy es noche de Liga Concacaf cuando Sporting San Miguelito reciba al Deportivo Malacateco por la vuelta de la ronda preliminar en busca de un lugar en los octavos de final luego de igualar (1-1) en Antigua. Recordemos que de persistir este resultado, los canaleros pasarían de ronda gracias al gol de visitante. Mientras que los chapines necesitan una victoria o un empate (2-2). Más allá de estos hipotéticos resultados, el conjunto guatemalteco no puedo realizar el reconocimiento previa de la cancha en Panamá.

Al momento de su llegada a tierras canaleras, el conjunto de Malacateco se encontró con que la cancha en general del Estadio Rommel Fernández estaba en muy malas condiciones y desde Concacaf no se autorizó el reconocimiento previo. Ante este escenario, el equipo guatemalteco tuvo que realizar su entrenamiento en el Estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia. El entrenador Israel Hernández opinó al respecto.

“La verdad es complicado no tener esa posibilidad, pero es algo que no podemos remediar en este momento. Ahora nos tenemos que enfocar en que el equipo esté bien, desarrolle lo que hemos entrenado y que sea un equipo con personalidad y compromiso de ganar el partido. Cuando las cosas no están en tus manos, hay que dejarlo de lado y enfocarse en lo que está en nuestras manos”, resaltó el entrenador de Malacateco, Israel Hernández.

Este encuentro entre Sporting San Miguelito y Deportivo Malacateco se podrá ver a hoy a través de Star+ y ESPN 2, a partir de las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá), en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Y se espera que las condiciones del terreno de juego estén en condiciones aceptables a la hora del encuentro que define un boleto a los octavos de final de la Liga Concacaf.