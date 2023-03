La Selección de Guatemala pudo obtener su clasificación a la Copa Oro y a ascender a la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf tras derrotar (4-0) a Guayana Francesa . Los dirigidos por Luis Fernando Tena sufrieron en la primera mitad, pero lograron imponerse y hacer el trabajo. El periodista guatemalteco, José del Valle, analizó lo que fue este triunfo de los chapines pero también recordó lo que fue el mandato de Bryan Jiménez al mando de la Federación en el pasado.

Así la Bicolor dirigida por Luis Fernando Tena cerró con 13 puntos en la clasificación del Grupo D, superando a Guayana Francesa que deberá pelear la ronda preliminar de la Copa Oro. La Selección de Guatemala ahora en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf y con boleto en mano para la Copa Oro 2023, deberá trabajar el doble para alcanzar los nuevos objetivos planteados.

Declaraciones de José del Valle

“Hay dos cosas en la vida que no se escogen, el país y la familia. En Guatemala somos muy futboleros y el corrupto de Bryan Jiménez nos hizo mucho daño. Una sanción que cortó el proceso de muchos futbolistas , que obligó a Guatemala a disputar la Liga C jugando partidos ante selecciones mediocres. Navegó por la Liga B donde no fue fácil, Guayana Francesa dio pelea, pero hoy Guatemala ve la luz al final del túnel”, expresó José del Valle tras el partido de la Selección de Guatemala.

“Guatemala está de regreso en la Liga A, se clasificó a la Copa Oro y lo más importante es que en la Liga A podrá buscar un boleto para la Copa América de 2024. A seguir creciendo, compitiendo y mejorando. El proceso de Tena va muy bien y la victoria era muy importante y se logró”, sentenció José del Valle a través de un video publicado en sus redes sociales.

Recoerdemos que Guatemala deberá esperar el sorteo de la Copa Oro que Concacaf llevará a cabo el próximo 14 de abril para conocer a los rivales que tendrá en su grupo. La 17.ª edición de la Copa Oro está programada para realizarse entre el 16 de junio y el 16 de julio de 2023.