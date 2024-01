El periodista de Guatemala, José del Valle, escribió una publicación bastante polémica en la plataforma X sobre Lionel Messi que desató los comentarios de los seguidores del argentino. Con bastante ironía el comunicador guatemalteco se refirió al 10 del Inter Miami que no terminó de caer muy bien.

Lionel Messi es el actual ganador de las últimas ediciones del Balón de Oro y el The Best. Para muchos, el argentino no debió quedarse con estos premios y consideran que fueron “regalados”.

¿Qué escribió José del Valle sobre Messi?

En su cuenta oficial de la plataforma de X, el periodista José del Valle publicó lo siguiente: “Recuerden este golazo, el primero del año, cuando a Messi le den el Balón de Oro y el The Best”, haciendo referencia al gol de penal del argentino con el Inter Miami en la actual pretemporada.

Luego de esta publicación de José del Valle comenzaron a llegar los comentarios en defensa del argentino, argumentando que Messi es el mejor jugador de la historia y que ningún premio habría sido “regalado” como dejó ver de manera irónica el comunicador guatemalteco.

Al Inter Miami de Messi le quedan cuatro paradas amistosas antes de arrancar la temporada de manera oficial: el jueves desde las 15 contra Al Nassr, el domingo a las 6 de la mañana contra un representativo de Hong Kong en Hong Kong, el miércoles 7 contra Vissel Kobe en Japón y el jueves 15 contra Newell’s en Miami, nada más y nada menos.

