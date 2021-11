Amarini Villatoro pudo conseguir un importante triunfo ante Cartaginés (3-0) para seguir manteniendo el objetivo de Pérez Zeledón de no quedar en el último lugar en la tabla de clasificación en el fútbol de Costa Rica. Sin embargo, aunque ha logrado resultados importantes esto no ha sido suficiente para alejarse de la zona roja. Y es que a falta de dos jornadas ante Sporting San José y la Liga Deportiva Alajuelense, a Villatoro tan solo lo separa del último puesto dos unidades.

Recordemos que Amarini Villatoro al tomar el cargo como entrenador de Pérez Zeledón comentó lo siguiente ante los medios de comunicación. "He sido muy claro con los directivos y lo saben. Si yo no logro sacar al equipo este torneo del último lugar, no voy a continuar. Soy un hombre que asume responsabilidades y considero que con las opciones que ya me dieron para reforzar al equipo, uno también sabe cuando dar un paso al costado, esperemos que no pase", resaltó Villatoro en aquel entonces.

Dos finales para Villatoro

Luego de una mala racha, las cosas empezaron a modificarse para Amarini Villatoro y Pérez Zeledón cuando lograron registrar tres triunfos de manera consecutiva ante Guadalupe (0-1), luego ante Grecia (3-1) y ayer contra Guanacasteca (2-0). Estos buenos números se terminaron cuando perdieron como visitantes ante Santos Guápiles (3-2) y volvieron a estar en peligro de ubicarse en el último lugar de la zona, ya que la ventaja en esta parte de la tabla es muy corta.

Cualquier error puede costar muy caro, ahora quedan las dos últimas jornadas para Amarini Villatoro y Pérez Zeledón. Ante Sporting San José y la Liga Deportiva Alajuelense, nada sencillo pero si no quiere consumir un fracaso en Costa Rica, tendrá que sacar adelante estos dos compromisos. Sin posibilidades de clasificar a la próxima instancia del fútbol tico, intentará quedar afuera de la última casilla.