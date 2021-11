Manfred Ugalde no ha tenido la regularidad esperada en Holanda.

Manfred Ugalde no la pasa bien en Holanda

El costarricense Manfred Ugalde no está pasando por su mejor momento, como ya es conocido su caso con la Selección de Costa Rica, a la que decidió renunciar tras no contra con la confianza del entrenador Luis Fernando Suárez, a esto se debe sumar que en su club Twente no ha tenido regularidad como se desea y ahora pasa más tiempo en el banco que en el campo.

Este sábado se confirmó que el atacante costarricense no cuenta con la confianza de su entrenador, luego que nuevamente lo dejara en el banquillo y no disputara un minuto, en el partido contra Sparta Rotterdam el cual se ganó 1-0, pero sin la presencia del centroamericano que se quedó con las ganas de jugar.

El técnico Ron Jans volvió a dejar a Ugalde sin sumar minutos en un partido y esta vez hizo cuatro cambios en el partido, es decir, dejó una variante pendiente de utilizar, no quiso usar su última opción la cual pudo haberle dado una oportunidad al costarricense, pero al final se quedó observando la parte final del compromiso.

El campeonato de Holanda lleva disputados 11 partidos, pero en estos Manfred Ugalde apenas ha disputado 262 minutos y solo en un juego ha disputado más de 45, en lo personal ha marcado una anotación cuando recientemente debutó, pero llegó de más a menos porque ahora se volvió una de las últimas alternativas en el ataque.

Manfred Ugalde llegó a Twente a inicios de la temporada y con el que firmó contrato hasta junio del 2022, pero todo parece indicar que sí la situación no mejora tendrá que buscar una nueva alternativa donde tenga mayor participación.