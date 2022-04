Gerardo Martino no se sube a un avión desde enero por una burbuja de gas en su ojo derecho y que le ayuda a que se reacomode la retina. El argentino ha tenido dos intervenciones por desprendimiento de retina en su paso por la selección mexicana De su propia voz expuso que mientras dicha burbuja no se deshaga, estará imposibilitado de subir a un avión. Por este motivo no estará ante la Selección de Guatemala, ya que no recibió el alta médica para realizar el viaje a Estados Unidos.

Por medio de un comunicado oficial la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó la baja del entrenador argentino, quien por razones médicas sigue sin poderse subir a los aviones. "La Dirección General Deportiva de la FMF informa que Gerardo Martino, Director Técnico de la Selección Nacional de México, no podrá realizar el viaje a Orlando, donde la Selección se enfrentará en partido de preparación a su similar de Guatemala, el próximo miércoles 27 de abril", afirmó dicho comunicado.

Ante este escenario, Jorge Theiler será quien asumirá el cargo de director técnico en ausencia del Tata Martino, como lo ha hecho en partidos anteriores. Esta no es la primera vez que Gerardo Martino tiene que ausentarse en un partido de la Selección de México ya que a lo largo del Octogonal Final de las Eliminatorias de Concacaf, tuvo que faltar a tres compromisos.

Recordemos que la Selección de Guatemala se ha medido en 35 ocasiones a la Selección de México de las cuales la Azul y Blanco ha ganado en cuatro oportunidades, registrando 23 derrotas y se han presentado 8 empates. El más reciente encuentro fue el efectuado en Dallas, Texas, el 14 de julio de 2021, dentro de la Copa Oro Concacaf, donde México derrotó a Guatemala 3-0.