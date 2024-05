Todo parece indicar que Keylor Navas será uno de los grandes protagonistas del venidero mercado de fichajes. Tras no renovar su contrato con el PSG, se convertirá en agente libre a partir del 30 de junio. Sin embargo, en los últimos días ya empezaron a barajarse posibles destinos para el portero costarricense, entre los que destaca el Inter Miami de la MLS.

A sus 37 años, Navas ansía recuperar el protagonismo que se le negó en París a partir de la llegada de Donnarumma. En los últimos meses, de hecho, fue titular solo en cinco encuentros bajo la dirección técnica de Luis Enrique, quien no le dio minutos en su despedida del Parque de los Príncipes alegando desconocer que era su último partido allí.

En ese sentido, una franquicia naciente como la liderada por Lionel Messi podría ser perfecta para que el ex Real Madrid encare el último tramo de su carrera con confianza y sintiéndose importante en el equipo. Además, estaría cerca de la Sele: “Entre más largo se vaya Keylor de Costa Rica, por una cuestión de desgaste físico, es menos probable que continúe en el plantel de Gustavo Alfaro”, había revelado La Nación.

¿Qué dijo Gerardo Martino sobre el interés de Inter Miami por Keylor Navas?

“No hace falta que estudie el currículum (de Keylor Navas) porque es un arquero de mucha trayectoria y mucha jerarquía. Pero vale la aclaración porque en la última semana han circulado varios nombres, también de otros arqueros”, empezó diciendo Gerardo “Tata” Martino tras el empate 0-0 de Inter Miami con Orlando City.

“Nosotros, primero, cuando quedan dos meses para que reabra el libro de pases, no estamos pensando en eso. No estamos pensando en remplazar a nuestro arquero. No estamos en la búsqueda de reforzarnos en el arco“, sentenció el técnico argentino, quien continúa apostando por Drake Callender y su suplente, CJ dos Santos.

Keylor Navas sumó apenas 450 minutos con el PSG en la temporada 2023-24. (Foto: PSG)

San Diego FC, otra opción en la MLS

A pesar de esta negativa, el portero costarricense sigue teniendo mercado en Estados Unidos y su opción más fuerte allí sería el San Diego FC, una franquicia que debutará en la MLS en 2025. Según revelaron en El Chiringuito, “está pendiente a la finalización de contrato de muchos jugadores del Real Madrid. Entre otros, Keylor Navas, Sergio Ramos, Luka Modrić y Nacho“.