¿Por qué no ataja Thibaut Courtois en Real Madrid vs. Bayern Munich por la ida de cuartos de final de la Champions League?

La UEFA Champions League vuelve en su tramo más vibrante con unos cuartos de final de alto voltaje, y uno de los cruces más esperados enfrentará al Real Madrid con el Bayern Munich.

No obstante, el conjunto blanco afrontará este reto sin Thibaut Courtois, una ausencia sensible bajo los tres palos para un partido de máxima exigencia.

ver también Real Madrid vs. Bayern Munich: a qué hora y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

¿Por qué Thibaut Courtois no juega ante el Bayern Munich en la Champions League?

Courtois no estará en el partido ante el Bayern Munich porque sigue recuperándose de una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho.

El arquero belga, de 33 años, aún necesita alrededor de tres semanas más de recuperación, por lo que tampoco podrá jugar el duelo de vuelta en territorio alemán.

Thibaut Courtois – Real Madrid

La molestia se presentó el pasado 17 de marzo, durante el cruce frente al Manchester City por los octavos de final de la Champions League, cuando solo pudo disputar el primer tiempo.

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Ante esta situación, el encargado de ocupar su lugar bajo los tres palos volverá a ser el ucraniano Andriy Lunin.

Las bajas del Real Madrid para enfrentar al Bayern Munich en Champions League

Real Madrid afronta este compromiso con varias ausencias importantes, ya que cuenta con varios jugadores en la enfermería:

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Thibaut Courtois

Rodrygo

Dani Ceballos

Mendy

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Las bajas del Bayern Munich para enfrentar al Real Madrid en Champions League

El Bayern Munich también llega con algunas ausencias para este compromiso:

Sven Ulreich

Leon Klanac

Bara Sapoko Ndiaye

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Real Madrid vs. Bayern Munich: dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

Real Madrid vs. Bayern Munich por la ida de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver en Centroamérica a través de:

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