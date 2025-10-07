Notificados por la FIFA: Bolillo Gómez y Thomas Christiansen reciben el mensaje que estaban esperando antes de El Salvador vs. Panamá

El Salvador y Panamá protagonizarán un cruce clave por la segunda ventana de la fase final de la Eliminatorias al Mundial 2026. Cada punto obtenido será de vital importancia para lograr el objetivo soñado. Necesitan alcanzarlo ya mismo.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera se ubica en el tercer puesto y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

Por lo pronto, tanto Hernán Darío Gómez como Thomas Christiansen conocieron a los árbitros que impartirán justicia el próximo viernes 10 de octubre en dentro de los límites del Estadio Cuscatlán. Ya está confirmado por la mismísima FIFA.

El Salvador vs. Panamá: la impensada admiración de Bolillo Gómez por La Canalera

Hernán Darío Gómez habló en la previa del partido entre sus dirigidos y Panamá, para la que tiene varias bajas en su propio plantel. Además, destacó la soltura con la que se mueven sus oponentes dentro de la cancha y el momento que viven.

“He visto varios videos de Panamá. Cada vez me gustan más los muchachos como juegan. Soy admirador de los futbolistas de Panamá, son jugadores buenos”, contó Bolillo durante la más reciente conferencia de prensa entre prácticas.

“Las lesiones están. Henry tampoco va a estar, son cinco jugadores importantes los que están afuera. No vamos a convocar a nadie más, porque nosotros ya teníamos gente suficiente. Creo que Henry estará fuera para los cuatro juegos restantes”, dijo.