Este jueves, se confirmó una noticia muy triste para el mundo del fútbol y también para lo que es el deporte. Con tan solo 21 años, falleció Billy Vigar, un chico que soñaba con triunfar como futbolista profesional y que estuvo tan cerca de lograrlo con el Arsenal.

Billy Vigar compartió varios años en las divisiones menores de los Gunners junto a Elián Quesada. Según la información de Transfermarkt, coincidieron en cinco partidos entre 2021 y 2022 en la categoría U18. En cuatro de ellos, estuvieron en cancha al mismo tiempo.

¿Qué le pasó a Billy Vigar, exjugador del Arsenal?

Según detalló el diario británico Daily Mail, Vigar sufrió un impacto en su cabeza contra un muro de hormigón mientras jugaba para el Chichester City, equipo de la séptima división inglesa. Sucedió el último sábado cuando visitó al Wingate. De acuerdo a la fuente mencionada, el delantero cayó y recibió este choque mientras intentaba cuidar la pelota.

Publicidad

Publicidad

ver también Elián Quesada no tiene lugar en Alajuelense y un referente del equipo decidió contar toda la verdad: “Es un tema del Machillo Ramírez”

Este golpe le provocó una grave lesión cerebral que lo llevó a estar en coma inducido. Por este motivo, los médicos tomaron la decisión de someterlo a una cirugía el martes pasado. Sin embargo, su situación empeoró y tuvo este desenlace más que triste para el fútbol.

En 2022, Billy había firmado contrato profesional con los Gunners.

Publicidad

“Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”, confirmó su equipo este jueves con profundo dolor.

Publicidad

El mensaje de despedida de Elián Quesada, excompañero en el Arsenal

“La vida no es justa, enviando amor y oraciones a tu familia. Descansa en paz, hermano“, escribió el de Alajuelense en inglés a través de su cuenta de Instagram para darle el último adiós a Billy Vigar.

Publicidad