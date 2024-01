Gerardo “Tata” Martino, entrenador del Inter Miami, habló por primera vez ante la prensa sobre el amistoso con la Selección de El Salvador del 19 de enero. La franquicia de la MLS inaugurará su gira amistosa de 2024 pasando por el Estadio Cuscatlán, en un evento histórico para el país por la presencia de Lionel Messi.

El argentino, quien dirigió a México en la última Copa del Mundo, demostró estar al tanto de lo que sucede en torno a La Selecta: “Estamos recién empezando la pretemporada y todavía no profundizamos sobre el análisis de El Salvador, que seguramente lo haremos en la semana venidera. Pero sí sabemos de los cambios permanentes y del nuevo entrenador”, externó.

Esto en referencia a David Dóniga, quien reemplazó a Rubén de la Barrera —se marchó de forma desprolija al Vizela de Portugal con tan sólo 89 días en el cargo— y debutará en el banquillo cuscatleco contra los campeones de la Leagues Cup.

“Son situaciones que atañen a El Salvador y los problemas que deban solucionar. Nosotros lo que buscamos es empezar a competir en la pretemporada buscando a una Selección que nos va a exigir más allá de tener un nuevo entrenador. Nosotros queremos hacer una pretemporada que nos sirva el resto del año”, añadió.

¿Vendrá Lionel Messi a El Salvador?

En los últimos días creció la ilusión entre la afición salvadoreña a raíz de un informe de Telemundo, que garantiza la presencia del astro argentino en el Cuscatlán. Sin embargo, Martino no fue tan tajante: “No me quiero aventurar a decir algo que después no pueda cumplir. Pero la idea es que este primer partido comprenda a todo el plantel de Inter Miami”.

¿La Selecta podrá contar con sus legionarios?

Dóniga fue claro respecto a este tema: “Como no es ventana FIFA, no podemos convocar a jugadores que no tengan permiso de los clubes, lo terminaremos de concretar en la semana. No puedo revelar el porcentaje de cuántos jugadores del campamento estarán por respeto a ellos, pero ellos serán los primeros que sepan quienes van a ir convocados”, le dijo al periodista Diego Viana.

El calendario de amistosos de Inter Miami

Viernes 19 de enero, a las 22.00: El Salvador vs. Inter Miami (Estadio Cuscatlán)

Lunes 22 de enero: FC Dallas vs. Inter Miami (Estadio Cotton Bowl)

Lunes 29 de enero: Al-Hilal vs. Inter Miami (Kingdom Arena)

Jueves 1° de febrero: Al-Nassr vs. Inter Miami (Kingdom Arena)

Domingo 4 de febrero: Hong Kong vs. Inter Miami (Estadio Hong Kong)

Miércoles 7 de febrero: Vissel Kobe vs. Inter Miami (Estadio Nacional de Japón)

Jueves 15 de febrero: Inter Miami vs. Newell’s (DRV PNK Stadium)

