¡Sorpresa en El Salvador! La Fesfut anuncia cambio de entrenador a muy poco del inicio de las Eliminatorias Mundialistas

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó que el entrenador nacional Erick Dowson Prado asumirá la dirección técnica de la selección Sub-20 de El Salvador, que se prepara para los Juegos Centroamericanos 2025, a disputarse en octubre en Guatemala. La noticia fue anunciada por el presidente de la Comisión Regularizadora, Rolando González, quien aseguró que en los próximos días se hará la presentación oficial.

El técnico salvadoreño reemplazará a los entrenadores Juan Cortés, Manu Torres y Gerson Pérez, quienes habían estado al frente del combinado juvenil en los últimos meses. Con este nombramiento, la FESFUT busca consolidar un proyecto a mediano plazo que permita a los jóvenes talentos competir con mayor solidez en el escenario regional.

En paralelo, el director de selecciones juveniles, Juan Carlos Serrano, ya ha trabajado en la primera concentración de este proceso, realizada del 18 al 20 de agosto, donde participaron 16 futbolistas Sub-20, la mayoría pertenecientes a la primera división salvadoreña, además del legionario Michael Umaña, quien milita en el Necaxa de México.

El reto de Prado será potenciar ese grupo inicial y conformar un plantel competitivo que aspire a un papel protagónico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero sobre todo, consolidar una base sólida de jugadores que puedan proyectarse hacia la selección mayor en el camino rumbo al Mundial 2026.

La experiencia de Erick Prado

Prado llega al banquillo juvenil luego de finalizar recientemente su etapa como entrenador de Isidro Metapán, y con el reto de darle continuidad al proceso de preparación del combinado nacional. Para el estratega de 49 años será su segundo ciclo en selecciones menores, tras haber dirigido a la Sub-17 entre enero de 2016 y mayo de 2017.

Con amplia experiencia en el fútbol salvadoreño, Prado ha pasado por clubes como FAS, Chalatenango y Once Deportivo, además de ser reconocido por su capacidad para trabajar en la formación de juveniles, un área que ha desarrollado durante años en la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA). Este perfil formador es visto como una de sus principales virtudes para asumir el mando de la Sub-20.