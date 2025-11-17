“Ya quedó segundo”: Bolillo Gómez dice todo lo que piensa de Thomas Christiansen y genera polémica en Panamá

La última fecha del Grupo A rumbo al Mundial 2026 tiene a Panamá en máxima tensión. Los canaleros necesitan ganarle a El Salvador y esperar que Surinam no haga lo mismo ante Guatemala, o golear por una amplia diferencia, para asegurar el boleto directo.

En medio de ese ambiente decisivo, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, actual técnico de la Selecta y el hombre que llevó a Panamá a su primer Mundial en 2018, volvió a meterse en el centro de la polémica.

El colombiano ha sido protagonista en estas horas, especialmente después de que enfrentara a la prensa panameña con declaraciones que calentaron la previa. Pero lo que realmente encendió el debate llegó cuando le consultaron si Thomas Christiansen, actual entrenador canalero, lo superaría en caso de clasificar a una segunda Copa del Mundo.

¿Qué dijo Bolillo Gómez sobre Thomas Christiansen?

La respuesta del Bolillo fue tan directa como polémica: “¿Si clasifica Thomas me supera? El primero no se olvida. Ya quedó segundo”.

La frase recorrió rápidamente Panamá y dividió opiniones. Algunos la interpretaron como un gesto de orgullo por el histórico logro de 2018, mientras otros la vieron como una falta de respeto hacia el proceso actual de Christiansen.

Gómez, quien ahora buscará arruinar la clasificación de la selección que dirigió y llevó a Rusia, defendió también la competitividad de El Salvador y advirtió que no será sencillo para Panamá conseguir los goles que necesita, mensaje que ya había lanzado días atrás.