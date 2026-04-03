Mundialista Sub-17 con El Salvador a un paso de ser legionario en España

La joya salvadoreña Rafael Inojosa vuelve a estar en el radar internacional y su futuro comienza a tomar forma en el fútbol europeo. El joven mediocampista, que ya sabe lo que es representar a La Selecta Sub-17, se encuentra actualmente realizando una prueba en las inferiores del Levante, con la mira puesta en dar el salto al fútbol español.

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Según confirmó su padre, el futbolista no se detiene ahí, ya que la próxima semana también tendría la oportunidad de mostrarse en el Rayo Vallecano, otro club que ha seguido de cerca su evolución en los últimos meses. De hecho, el interés del conjunto madrileño por el salvadoreño no es nuevo, pues ya había sido invitado previamente a realizar pruebas tras su participación con la Sub-17.

¿Quién es Rafael Inojosa?

Rafael Inojosa fue parte fundamental de la histórica Selección Sub-17 de El Salvador que logró la clasificación al Mundial Sub-17, un hito que marcó un antes y un después en el fútbol juvenil del país. Dentro de ese grupo destacó por su liderazgo, personalidad en el campo y una proyección que lo posiciona como uno de los talentos a seguir.

El mediocampista se ha formado en el fútbol de los Estados Unidos y actualmente pertenece al Houston Dynamo 2, equipo que compite en la MLS Next Pro, una liga que sirve como plataforma para jóvenes promesas. Su desarrollo en un entorno competitivo ha sido clave para llamar la atención de clubes europeos.

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Uno de los aspectos más llamativos en su carrera es su doble nacionalidad, ya que además de El Salvador también cuenta con raíces venezolanas. Esta situación abre la puerta a que pueda ser considerado por otra selección, algo que no pasa desapercibido en el entorno internacional y que podría generar una disputa por su talento.

A pesar de este escenario, la familia del jugador ha sido clara: la prioridad es La Selecta, aunque el objetivo inmediato es consolidarse en Europa. La ausencia de convocatorias recientes con la Sub-20 podría ser un factor que otras federaciones intenten aprovechar, pero por ahora el enfoque está en crecer futbolísticamente.

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El futuro de Rafael Inojosa se presenta prometedor. Con pruebas en clubes como Levante y Rayo Vallecano, el joven salvadoreño está ante una oportunidad clave para dar el salto al viejo continente, en una historia que apenas comienza y que podría convertirlo en uno de los próximos referentes del fútbol cuscatleco.