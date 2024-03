La Selección de El Salvador enfrentará hoy a las 18:00 horas a su similar de Argentina, en un encuentro que ha llamado la atención en el territorio centroamericano, pero que ha causado críticas en el país albiceleste. El entrenador Lionel Scaloni mencionó que el fogueo será bueno y también habló del equipo que utilizará.

Scaloni convocó a la base de futbolistas que se coronaron campeones del mundo en Qatar 2022, pero también llevó a otros elementos que casi no han tenido participación y según lo confirmó el mismo estratega, aprovechará a observarlos contra La Selecta.

El once que usará contra El Salvador

“La idea un poco es que jueguen la mayoría, hacer no ‘prueba’ porque la mayoría han estado, pero sí oportunidad que jueguen, van a haber caras nuevas seguro en los dos partidos, aún hoy no tengo claridad al 100% de cuáles chicos van a jugar”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

“Algunos seguro sí, pero necesitamos, ya que tenemos la posibilidad de probarlos, verlos, y nos genera muchas expectativas. El DNI no cuenta, sino la cancha y espero que nos de mucho”, agregó.

La razón por la que enfrentará a El Salvador y Costa Rica

“En cuanto a los partidos en un principio habíamos firmado lo de China, que eran rivales bastante importantes, se cayeron por cuestiones que no sé, no me meto en eso, y bajo ningún concepto le faltamos el respeto a los rivales de ahora, al contrario, incluso nos viene bien, y tienen sus cosas y su dificultad” mencionó.

“Fuimos campeones del mundo sin competir casi con europeos. Al final si competís con los mejores no te garantiza que llegués bien a todas las competiciones, si jugas contra rivales de otra entidad tampoco te garantiza nada. Lo importante es la idea, y que en estos días pudimos meter un poquito más de carga y reforzar un poco lo que queremos”, finalizó.

Argentina ha confirmado tres partidos amistosos contra equipos de la Concacaf, hoy se enfrentará a El Salvador, luego el martes tendrá como rival a Costa Rica y para el 14 de junio jugará versus Guatemala previo a debutar en la Copa América 2024.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.