Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina, compareció hoy ante los medios de comunicación previo al partido de mañana contra El Salvador, encuentro que ha generado polémica y cierta molestia en el país centroamericano, esto porque no se programaron fogueos con rivales más fuertes.

A pesar de eso, Scaloni sorprendió con sus palabras, destacando el trabajo que ha tenido La Selecta, en el que resaltó su idea de juego e incluso mencionó que vio el partido de ayer contra Bonaire, viendo positivo enfrentar a rivales de esa talla, en el que se incluye a Costa Rica, que será su siguiente rival.

Su análisis de El Salvador

“Lo vimos ayer, hizo varios cambios en relación sobre todo porque el partido está muy justo con el nuestro. Tampoco te voy a decir cómo vamos a jugar nosotros, pero es un buen equipo, el entrenador tiene una idea muy marcada de juego, los hace ser agresivos, valientes, y está bueno enfrentar rivales así”, dijo.

“Tenemos una idea de cómo jugarle, pero nuestra esencia no cambiará, los matices de enfrentar a un rival siempre los tenemos, pero la idea siempre es parecida en lo que se genera”, agregó.

¿Su reacción cuándo se confirmó el amistoso ante El Salvador?

“Contento, conozco gente de ahí, estuve el año pasado, y me pareció bien, me trataron de maravilla, saludos a toda la gente que conocí de ahí. Y no miramos el rival, no es que preferimos a uno u otro rival. Nosotros tenemos nuestra idea, jugamos a nuestra manera, y sea El Salvador, o Costa Rica, vamos a jugar igual. El fútbol es muy extraño, podés elegir el rival y después te llevás una sorpresa”, opinó.

“Entonces, estamos con la guardia alta, a competir, a jugar nuestro partido, después ya se verá. Por lo pronto, es un buen rival, al entrenador lo conozco, ha estado en España, tiene linda manera de jugar, siempre hay que tomar lo positivo, jugar con esta camiseta de la Selección Argentina siempre es un partido importante, sea el rival que sea”, finalizó.

El partido

La Selección de El Salvador y Argentina tienen programado enfrentarse mañana a las 18:00 horas de Centroamérica, el duelo será en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

