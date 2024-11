Leo Menjívar señala al culpable de su salida de Alajuelense

Leonardo Menjívar es uno de los jóvenes de gran proyección en El Salvador, algo que notó la Liga Deportiva Alajuelense el año pasado que hace un año lo unió a sus filas, pero lamentablemente para el futbolista las cosas no le salieron y rápidamente tuvo que buscar una salida para sumar minutos, volviendo así a Alianza de su país.

ver también ¡Atención Alajuelense! Leo Menjívar dio las opciones que tiene de volver al futbol de Costa Rica

El Machito habló sobre su efímero paso por Costa Rica, en el que habló sin filtro y no dudó en decir al culpable de no tener mucha participación, siendo el único trago amargo, porque en los demás aspectos vivió grandes momentos, aunque no aclaró si está cerca de volver.

Menjívar señala al culpable de no jugar en Alajuelense

“Estuve unos seis meses en Costa Rica. En mi posición había muchos jugadores de jerarquía que estaban en el club. Eran muy conocidos allí y tenía que respetar. No tuve en Alajuelense la oportunidad que hubiera querido tener. Cada técnico sabe como maneja sus cosas y como quiere jugar”, dijo en referencia a Andrés Carevic, el entrenador de ese entonces.

“Yo estuve aprendiendo de los compañeros que tenía, que me trataron bien. El club me trató demasiado bien. Todo profesional en el Centro de Alto Rendimiento. Yo me lo tomo como bendecido por vivir esa experiencia. La gente lo puede tomar como quiere e igual los medios. A mí me da igual”, añadió.

¿Cómo la pasó en Costa Rica?

“La verdad que la gente de Costa Rica siempre me trató muy bien. Los minutos que entré lo hice bien. Lastimosamente no se me dio la oportunidad que hubiera querido tener. Algo estaba haciendo mal y a veces uno como futbolista no se da cuenta, mientras otras personas sí ”, opinó.

Publicidad

Publicidad

“De eso se trata el futbol, de aprender los errores, trabajar en ellos para seguirlos mejorando” terminó diciendo Menjívar quien también agregó que mantiene constante comunicación con la directiva de los manudos, tomando en cuenta que su ficha les pertenece.