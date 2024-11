Leonardo Menjívar es uno de los grandes prospectos del futbol de El Salvador y desde febrero está vinculado a Alianza, con el que está viviendo su segundo torneo y este fin de semana fue clave para lograr un triunfo de 2-0 contra Fuerte San Francisco, desempeño que llega de ilusión.

Menjívar se vistió de 10 para los paquidermos y tras brillar, después habló con los medios de comunicación, en el que se le preguntó sobre su actualidad futbolística, así como la Selección de El Salvador y de qué pasará sobre su futuro, en especial porque aún tiene contrato con Alajuelense.

¿Volverá Leo Menjívar a Alajuelense?

“Me siento tranquilo en Alianza. Estoy contento con el equipo. Me han tratado bastante bien. No he tenido la continuidad que quisiera, pero es parte del fútbol. Yo sigo trabajando. No bajó la cabeza y sé que va a llegar mi oportunidad. Saber aprovecharla”, dijo.

“Siempre soy el mismo. El que le gusta agarrar el balón, driblar y encarar para adelante. Cada vez que entro intento hacerlo y se ve reflejado. Uno siempre quiere rendir. Hay veces que no salen las cosas, pero sea como sea uno está contento porque se ganó. Era lo más importante“, agregó.

“Ahorita no pienso en eso. Vivo en el presente y ahorita estoy en Alianza. Estoy en mi país El Salvador y estoy enfocado en eso. Tengo contrato con la Liga y sea lo que sea cuando termine el torneo veremos qué pasa. Alajuelense es un buen equipo. Sus instalaciones son una de las mejores de Centroamérica. Pase lo que pase hay que tomarlo con calma”, concluyó.

Menjívar aún tiene contrato con los manudos, este es el segundo campeonato que está en calidad de cedido con Alianza, aunque su futuro se definirá cuando concluya el Apertura 2024.