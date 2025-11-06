El Salvador vs. Colombia: ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE a La Selecta? Mundial Sub-17 Qatar 2025

El Salvador y Colombia jugarán su partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial Sub-17. Los centroamericanos buscarán levantar cabeza luego del revés inicial. Los cafeteros también quieren su primera victoria.

Fútbol Centroamérica le trae a usted todos aquellos datos que no puede dejar de saber sobre el enfrentamiento. Conozca día y horario del cotejo, cómo llega cada equipo al mismo, y cuáles serán los canales de transmisión para poder seguirlo.

¿Cuándo y a qué hora juega El Salvador vs. Colombia por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

El Salvador y Colombia jugarán este viernes 7 de noviembre a las 6:30 horas de Centroamérica por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17.

¿Dónde ver EN VIVO a El Salvador vs. Colombia por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

Todos los partidos del Mundial Sub 17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. El Salvador va a contar además con la transmisión de Canal 4 TCS y Tigo Sports.

¿Cómo llega El Salvador a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17?

El Salvador viene de caer goleado ante Corea del Norte por un aplastante 5-0 que pareció acabar con las esperanzas del equipo. Este resultado llevó a que La Selecta quede en el último lugar del Grupo G, con dos jornadas por disputar.

¿Cómo llega Colombia a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17?

Colombia debutó con un empate ante Alemania por 1-1 que dejó muy buenas sensaciones futbolísticas. El equipo generó situaciones, pero no concretó por la falta de definición. La falta de concentración al iniciar ambos tiempos fue letal, debido a que sufrió un gol a los 15 segundos de partido y casi otro a los 46′.

