Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial Sub-17

El Salvador vs. Colombia: ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE a La Selecta? Mundial Sub-17 Qatar 2025

La Selecta ultima detalles para afrontar ante Colombia su segundo desafío en esta Copa del Mundo Sub-17, donde deberá levantar cabeza.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
El Salvador jugará contra Colombia su segundo partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
© rrssEl Salvador jugará contra Colombia su segundo partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

El Salvador y Colombia jugarán su partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial Sub-17. Los centroamericanos buscarán levantar cabeza luego del revés inicial. Los cafeteros también quieren su primera victoria.

Fútbol Centroamérica le trae a usted todos aquellos datos que no puede dejar de saber sobre el enfrentamiento. Conozca día y horario del cotejo, cómo llega cada equipo al mismo, y cuáles serán los canales de transmisión para poder seguirlo.

¿Cuándo y a qué hora juega El Salvador vs. Colombia por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

El Salvador y Colombia jugarán este viernes 7 de noviembre a las 6:30 horas de Centroamérica por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17.

¿Dónde ver EN VIVO a El Salvador vs. Colombia por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

Todos los partidos del Mundial Sub 17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. El Salvador va a contar además con la transmisión de Canal 4 TCSTigo Sports.

Tiene 17 años, juega en el Bayern Munich y ya vale más que toda La Selecta: Wisdom Mike, la joya de Alemania que amenaza a El Salvador

ver también

Tiene 17 años, juega en el Bayern Munich y ya vale más que toda La Selecta: Wisdom Mike, la joya de Alemania que amenaza a El Salvador

¿Cómo llega El Salvador a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17?

El Salvador viene de caer goleado ante Corea del Norte por un aplastante 5-0 que pareció acabar con las esperanzas del equipo. Este resultado llevó a que La Selecta quede en el último lugar del Grupo G, con dos jornadas por disputar.

¿Cómo llega Colombia a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17?

Colombia debutó con un empate ante Alemania por 1-1 que dejó muy buenas sensaciones futbolísticas. El equipo generó situaciones, pero no concretó por la falta de definición. La falta de concentración al iniciar ambos tiempos fue letal, debido a que sufrió un gol a los 15 segundos de partido y casi otro a los 46′.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras vs. Zambia ¿A qué hora y cómo ver hoy por TV y ONLINE el partido?
Honduras

Honduras vs. Zambia ¿A qué hora y cómo ver hoy por TV y ONLINE el partido?

Costa Rica Sub-17 pierde ante Senegal: EN VIVO y GRATIS el partido de La Sele en el Mundial de Qatar
Fútbol Internacional

Costa Rica Sub-17 pierde ante Senegal: EN VIVO y GRATIS el partido de La Sele en el Mundial de Qatar

Costa Rica vs. Senegal: ¿A qué hora cómo ver hoy el partido?
Costa Rica

Costa Rica vs. Senegal: ¿A qué hora cómo ver hoy el partido?

Piojo Herrera concreta el regreso de un legionario que nunca había llamado
Costa Rica

Piojo Herrera concreta el regreso de un legionario que nunca había llamado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo