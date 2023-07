La Selección de El Salvador no tiene más margen de error en la Copa Oro 2023. Hoy (6:30 p.m.) deberá ganarle a Panamá en el Shell Energy Stadium de Houston y esperar a que Costa Rica al menos empate con Martinica para avanzar como escolta del Grupo C a los cuartos de final. Esto fue lo que dijo el estratega Hugo Pérez en la previa del encuentro ante los canaleros.

Dada la magnitud del encuentro y el rival, el profesor Hugo Pérez ocupa contar con todo el plantel a disposición. El estratega habló sobre las pocas variantes que tendrá para el partido contra Panamá. Reiteró que esperarán hasta el último momento a Eriq Zavaleta pero que no harán cambios significativos en su once ideal con una idea de juego Clará para tratar de vencer a los canaleros.

Declaraciones de Hugo Pérez

“Contra Panamá no habrá muchas variantes. Si Zavaleta no está, el que entre lo hará igual o mejor. Cualquiera de los centrales que estén lo harán de la mejor manera. No sé el porcentaje de salvadoreños que estarán en el partido contra Panamá pero para los salvadoreños acá en Estados Unidos la selección es un orgullo”, aseveró Hugo Pérez en la previa de este encuentro.

“Nosotros no entrenamos definición para pegarle al poste. Generamos pero ha faltado cabeza fría en la definición y ojalá que esto se acabe para este partido. Necesitamos ganar, pero sobre todo competir. No me gusta la palabra presión. El equipo tiene que saber manejar cualquier factor que pueda afectar y tener cabeza fría a la hora de definir. Esperamos encontremos el gol porque lo hemos necesitado“, sentenció Hugo Pérez.

Recuerde que toda la acción de El Salvador en la Copa Oro la podrá disfrutar en exclusiva a través del servicio de streaming Star+. En cambio, si se encuentra en Estados Unidos, Fubo es su opción para sintonizar los juegos de la Azul y Blanco.