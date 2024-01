Nelson Bonilla vivió un día inolvidable en el partido amistoso de El Salvador ante Inter Miami, primero porque marcaba su regreso a La Selecta, segundo porque iba a tener la oportunidad de enfrentar a Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, pero también porque al final se llevó de recompensa la camisola de La Pulga.

Bonilla charló con Bolavip Argentina en el que contó detalles del partido, pero en especial del proceso que vivió para pedirle la camisa a Messi, algo que le había quedado pendiente en un fogueo de El Salvador vs Argentina en el 2015, pero que esta vez en El Cuscatlán si lo pudo hacer.

¿Cómo le pidió la camisola a Messi?

“Le dije que era el mejor del mundo. La verdad que le dije ‘sos el mejor de la historia’. Y si me podía cambiar la camiseta. Él se rio y me dijo ‘sí, la cambiamos después’. Él entiende perfectamente el entorno en el que está, lo que genera. Que todo el mundo va a querer su camiseta, que todo el mundo va a querer una foto. Lo asume con mucha naturalidad”

“Yo quedé muy agradecido, porque se tomó el tiempo de saludar también a la gente. Entiende todo lo que genera y para nosotros fue un privilegio tenerlo en El Salvador, como campeón del mundo, con su octavo Balón de Oro. De aquí a muchos años se va a hablar que vino Messi a jugar a El Salvador”

¿Cómo fue el acuerdo con tus compañeros para pedirle la camiseta?

“Todos queríamos la camiseta de Leo. Pero como te decía, para mí fue volver después de mucho tiempo y fue una sorpresa que los jugadores, el cuerpo técnico, me eligieran para volver a ser el capitán. Entonces, cuando me dijeron eso, lo primero que dije es ‘voy por la camiseta de Messi’, jaja. Ya no me importaba nada, fue lo primero que se me vino a la mente sabiendo que me lo iba a cruzar primero. Al final, pude conseguirla”

¿Te dio la que usó en el partido o alguna preparada en utilería?

“Sí, es la que usó. La sudada. Yo le di mi camiseta a Busquets antes que fuera al vestuario. Y cuando él salió, la de Messi estaba toda mojada. Creo que Alba le dio una nueva a otro compañero. Es distinto. Ya va enmarcada con la transpiración de Messi”

“Está en proceso, porque le voy a poner dos fotos cuando la enmarque. La del saludo de capitán y la que me tomaron mostrándola. Ya le elegí lugar, en una pared enorme que tengo en la entrada de mi casa. Ahí lo estamos discutiendo con mi esposa, jaja. Tengo que poner algún cuadro ahí para decorar. ¡Y qué mejor cuadro!”

El delantero de La Selecta está llamado a ser uno de los líderes en esta nueva era, en la que buscará trascender en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf y así mejorar el rumbo de los últimos años

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.