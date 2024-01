Alajuelense no inscribió a Leo Menjívar para la Copa de Campeones 2024

Mientras Leonardo Menjívar define su futuro, Liga Deportiva Alajuelense parece haber dado una pista clara de que el salvadoreño no seguirá en el club y, tal como indican varios reportes, se marchararía cedido al Alianza FC de su país.

Este martes, la CONCACAF reveló las listas finales de los jugadores inscritos por cada institución para disputar la Copa de Campeones 2024. Y en el caso de los Rojinegros, el nombre del “Machito” no figura entre los 23 elegidos.

Su ausencia, a priori, se debería a una decisión técnica, ya que se podía anotar hasta 35 elementos. Distinta es la situación del canadiense Manjrekar James, el paraguayo Fernando Lesme y el peruano Alejandro Duarte, quienes también están ausentes pero porque no tienen listos sus permisos de trabajo.

Otro detalle no menor es cuándo debutará Alajuelense en el torneo. Al haberse erigido como el campeones de la Copa Centroamericana, arrancará a competir recién en los octavos de final. Es decir, entre el 5 y el 7 de marzo, contra el ganador de New England Revolution (MLS) vs. CAI (Panamá).

En caso de que la situación de un giro inesperado y Menjívar se quede, estaría en condiciones de disputar la ex Concachampions. Esto obedece a que la institución registró a menos futbolistas del máximo permitido y, por lo tanto, podría incorporar a otros hasta 44 horas antes de un partido.

¿Es Leo Menjívar una apuesta fallida de LDA?

Si bien ha dejado destellos de calidad en los menos de 200 minutos que disputó, hay algo que no está en discusión: Leo Menjívar es, a día de hoy, el juvenil con mayor proyección del fútbol salvadoreño. Hasta el propio Andrés Carevic, a pesar de no darle rodaje, así lo reconoció tras verlo en la Copa Oro.

A él se sumó Federico Calderón, directivo del club, quien recientemente le dijo a ESPN: “Es un jugador con mucho talento, lo que pasa es que la Liga es un equipo que juega con diferentes sistemas tácticos dependiendo del rival o circunstancias del partido y hay jugadores que necesitan un poco más de tiempo para poner en práctica los escenarios tácticos que el cuerpo técnico quiere y no arriesgar el resultado colectivo”.

