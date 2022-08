Son días muy complicados para el Fútbol Salvadoreño desde que están sobre la mesa unas posibles sanciones por parte de la FIFA debido a que a problemas relacionados con una administración fraudulenta y lavado de dinero por una denuncia presentada por un ente gubernamental de deportes. Sobre este escenario, se terminó el período del saliente Comité Ejecutivo de FESFUT al frente del fútbol nacional y Fernando Palomo envió un contundente mensaje.

Este domingo 31 de julio dio por finalizada de manera oficial el mandato de Hugo Carrillo al frente de la federación salvadoreña, mismo que termina lleno de controversias y muchas dudas, dejando un sinfín de problemas en la estructura y una serie de roces con los seleccionados nacionales. Por este motivo, el comunicador Fernando Palomo se expresó a través de sus redes sociales.

Contundente mensaje de Fernando Palomo

Fernando Palomo ha seguido muy de cerca la situación actual del fútbol salvadoreño y los problemas con la Federación y tras los últimos hechos expresó lo siguiente: "No hay comité ejecutivo en la FESFUT. Y que los que estaban no regresen, ni ellos ni quienes los pusieron ahí. No hay mal que por bien no venga", sentención el periodista salvadoreño esperando mejores tiempos para el balompié de su país.

Desde 2018 Hugo Carrillo estuvo al mando del fútbol salvadoreño y terminó su mandato siendo investigado por presuntos delitos de fraudes y lavado de dinero. La información que se tiene según el diario El Salvador, es que Hugo deberá seguir informando a la FIFA sobre lo que ocurriendo en la organización del fútbol de su país. Todo esto hasta que de manera oficial se forme una Comisión Normalizadora que tome las riendas de la situación.