Vladimir Quesada aseguró que Saprissa no fue favorecido por el arbitraje en estos últimos dos partidos

En los dos últimos encuentros de Deportivo Saprissa, existieron dos jugadas polémicas en las cuales se terminaron beneficiando los morados. Una fue una falta dentro del área que realizó Kendall Waston y no fue sancionado. La otra la mano de Douglas Sequeira contra Pérez Zeledón y que tampoco fue cobrada.

En conferencia de prensa, Vladimir Quesada fue cuestionado por esta situación y el DT explicó ambas. El entrenador no cree que fueron realmente beneficiados en estas últimas dos jornadas del Apertura 2023 de la Liga Promérica.

“En cada uno de los partidos a Waston le hacen uno de esos, lo que pasa es que como lo ven tan grandote no le pitan las faltas, es como cuando éramos pequeños y al grandote siempre le señalaban falta por ser el más grande”, comenzó justificando la falta del central no sancionada.

Luego, habló de la sucedida contra Liberia: “Probablemente hubo una mano de Douglas en el área, pero antes hubo una falta sobre él y eso usted no lo anota, usted no aclara lo que sucedió anteriormente. Tenemos que ver el video para ver lo que sucedió, antes de la mano de Douglas un jugador lo empuja y por eso Douglas toca la pelota con la mano, creo que el árbitro entendió eso y por eso no señaló la falta”.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Saprissa por el Apertura 2023?

Deportivo Saprissa enfrentará a Municipal Grecia este viernes, 15 de septiembre, a las 18:00 (horario de Costa Rica). Un partido clave para no perder el rastro a Alajuelense, único líder del Apertura 2023.