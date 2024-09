Santiago van der Putten, conocido afectuosamente como “Santi” o “Putten”, se ha consolidado como una pieza clave en la defensa de la Liga Deportiva Alajuelense. El joven defensor demuestra una gran dedicación y compromiso, aprovechando cada oportunidad que se le presenta para destacar su talento y consolidarse en el primer equipo. Y ahora también mostró una cara desconocida de Celso Borges.

¿Qué dijo Santiago van der Putten sobre Celso Borges?

“Con Aarón comenzamos a entrenar juntos con Primera. Pero también tengo muy buena relación Memo (Guillermo Villalobos) e Ian (Lawrence. Molestamos que somos los hijos de Celso (Borges), es un vacilón. Celso es como un papá futbolístico para mí, lo aprecio muchísimo. Siempre está ahí para guiarnos, además de los demás capitanes, claro“, afirmó van der Putten.

Celso Borges – Alajuelense

¿Cómo se define Santiago van der Putten como jugador?

“Me gusta anticipar las jugadas. Siempre intento hablar, estar en constante comunicación me conecta más con el partido. Físicamente no soy pequeño, y aunque no soy el más fuerte, tengo buenos atributos físicos. Pero lo que me define es la atención al detalle y la personalidad”, afirmó Santiago van der Putten en una entrevista desde el Departamento de Prensa de Alajuelense.

Santiago van der Putten – Alajuelense

“Siempre trato de sonreír y mantener una actitud positiva. Aunque me frustre o enoje, lo vivo más en privado. Rápidamente intento transformar esas emociones en algo positivo. No solo quiero ser un buen futbolista, también quiero que me consideren una buena persona“, sentenció Santiago van der Putten.

A sus 19 años, Santiago van der Putten tiene un objetivo claro: representar a Costa Rica en un Mundial. Su talento y determinación lo han posicionado como una de las promesas más brillantes del fútbol nacional. Con cada partido, se acerca un poco más a cumplir su sueño, siempre manteniendo la misma pasión y alegría que lo caracterizan