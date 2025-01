La llegada del mexicano Miguel “Piojo” Herrera como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica marca un punto de inflexión para el fútbol costarricense. Durante su presentación oficial, Herrera expresó su entusiasmo por asumir este desafío, destacando su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de la Tricolor.

En este contexto, uno de los temas más relevantes que abordó fue la situación actual de Keylor Navas, quien atraviesa un periodo de incertidumbre al no tener club. Herrera enfatizó la importancia del portero costarricense, no solo como un referente dentro del terreno de juego, sino también como un líder para el grupo

Aunque reconoció la complejidad de la situación, el Piojo Herrera también dejó mensajes claros para Keylor Navas y una posible vuelta a la Selección de Costa Rica. Respetando incluso su trayectoria y su palmarés.

ver también Mensaje para Keylor Navas: el Piojo Herrera no se olvidó del portero en su llegada a Costa Rica

¿Qué tiene pensado Miguel Herrera con Keylor Navas en la Selección de Costa Rica?

“Keylor Navas es un referente a nivel mundial, ganó cosas extraordinarias con el Real Madrid. Además, donde se ha parado ha cumplido. Hoy tiene la situación desafortunada de no conseguir un equipo y eso obviamente lo complica para estar en una selección. Si no tienes club y no estás en ritmo de juego, se te complica“, afirmó Miguel Herrera, DT de la Selección de Costa Rica para Columbia Deportiva.

Miguel Herrera – DT, Selección de Costa Rica

“Pero claro que si en algún momento nos podemos sentar a conversar con Keylor Navas sobre cómo ha sido todo su proceso en la selección nacional siendo además un líder, para nosotros claro que va a ser importante. Pero para él también va a ser importante mantenerse en ritmo de juego, porque sin equipo va a ser complicado que esté en la selección“, sentenció Miguel Herrera para Columbia Deportiva.

Publicidad