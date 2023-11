Este lunes por la noche, la Selección de Panamá recibirá a la Selección de Costa Rica en el Estadio Rommel Fernández. En busca de ese cupo directo hacia la Copa América 2024, los Canaleros tienen la tarea de mantener ese resultado de 3-0 que consiguieron en la ida jugada en el Ricardo Saprissa.

Mismo marcador que dejó un sabor agrio en el debut de Gustavo Alfaro como seleccionador de los Ticos y que, fue criticado por la afición que, incluso, le dio la espalda al equipo durante el compromiso en su casa.

Cabe destacar que Alfaro venía con pocos días de trabajo junto al equipo y se llegó a manejar la posibilidad de que Claudio Vivas dirigiera ambos encuentros frente a Panamá. Sin embargo, el entrenador argentino asumió su responsabilidad en el banquillo.

Durante la conferencia de prensa previa al choque de vuelta, Thomas Christiansen respaldó la decisión de su técnico rival, expresando que él hubiese hecho lo mismo, independiente al resultado que habría obtenido.

“Yo, si llego a una selección y me juego meterme en una Copa América o Nations League, no lo dejo en manos de otra persona. Si me equivoco, sería yo, no que se equivoque otro por mí. Yo hubiera hecho lo mismo que el profesor (Gustavo Alfaro)”, acotó el danés.

“Es muy fácil hablar después. Si llegan a ganar ellos 2-0 en casa, no se hablaría de esta situación. Por eso, es fácil criticar o comentar post partido”, finalizó Thomas Christiansen.

¿A qué hora se juega el partido entre Panamá y Costa Rica?

Panamá y Costa Rica se enfrentarán hoy, a las 21:00 horas de Panamá (20:00 horas de Centroamérica). El ganador clasificará al Final Four y a la Copa América 2024, mientras que el perdedor esperará rival para el repechaje a la competición del continente.

