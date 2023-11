La Selección de Costa Rica vivió una noche pesadillezca este jueves al perder 3-0 contra Panamá en el Estadio Ricardo Saprissa, recinto en donde jamas había obtenido un resultado negativo frente a los canaleros. Fue una goleada inédita en la historia, que para colmo llegó en una instancia decisiva como lo es la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones 2023-24.

Giancarlo González, quien regresó al combinado patrio para esta fecha FIFA, rompió el silencio luego del partido y habló sobre las situaciones más polémicas que dejó el duelo, las cuales tuvieron lugar en las gradas. Primero, la afición se disgustó con el nivel de La Sele y parte de ella lo expresó gritándole “¡Ole!” cada vez que la escuadra rival tenía la posesión de la pelota.

Luego, tomó de punto a Joel Campbell y, antes de que fuera sustituído, comenzó a gritarle “¡Fuera, Campbell!”, además de silbarle. Si bien el capitán del onceno estuvo lejos de tener una buena actuación, es probable que esto se deba en parte a su decisión de fichar por Alajuelense y no por su ex club, Saprissa.

¿Qué dijo “Pipo” González sobre los abucheos de la afición?

El experimentado defensa fue contundente sobre la actitud de los presentes en La Cueva: “La gente está confundida, porque la Selección es un motivo de orgullo, de pertenencia, que tenemos que tener todos. Y así como yo un día me hice a un lado porque no me sentía bien, el aficionado que no esté en modo Selección no debería de venir al estadio”.

“A mí me parece una falta de compromiso con la Selección los hechos de hoy (jueves), obviamente sabiendo que el resultado era adverso para nosotros y que el aficionado está frustrado. Nada más pienso que hay niveles, hay límites y la Selección se tiene que respetar. Así como lo hicimos en el 2014, Costa Rica se tiene que respetar siempre”, sentenció González.

Respecto a lo sufrido por Campbell, el ex Palermo expresó su punto de vista: “Como ticos tenemos que ser agradecidos con una persona que se ha entregado al máximo y nos ha dado muchos momentos dulces, muchas victorias al país. Se entiende la frustración del aficionado, pero hay límites”.

Encuesta ¿Está de acuerdo con los dichos de \'Pipo\' González? ¿Está de acuerdo con los dichos de \'Pipo\' González? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo vuelve a jugar La Sele?

Es tiempo de dar vuelta la página para los digiridos por Gustavo Alfaro y enfocarse en la vuelta de los cuartos de final ante Panamá, que se jugará el próximo lunes 20 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández a las 8:00 p.m. Será un encuentro duro para los ticos, pues deberán revertir un holgado marcador y con un factor determinante en contra como el gol de visita.

¿Es fanático o fanática del fútbol? Suscríbete al canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y reciba las noticias más recientes directamente en su móvil.