En las últimas horas, Jafet Soto, presidente y técnico interino del Club Sport Herediano, dejó sorprendidos a muchos con declaraciones que coinciden con las del entrenador de Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada.

Dialogando sobre la eliminación del conjunto florense en los cuartos de final del Torneo de Copa frente a Guadalupe FC, el directivo confesó no haberse visto afectado por la derrota.

Jafet Soto le resta importancia al Torneo de Copa

“Todos los campeonato son importantes pero por las condiciones en que jugamos el Torneo de Copa no es no es algo que me duela mucho”, aseguró Jafet.

Jafet Soto no se guardó nada (Herediano).

“Más bien, salí muy contento porque tuve la oportunidad de ver jugadores nacidos en el 2008-2009, a diferencia de otros que lo hicieron con jugadores del 2004 – 2005″, completó el presidente florense, dejando picando una indirecta para sus rivales.

Jafet Soto y Vladimir Quesada encuentran un punto en común

Esto conecta directamente con la postura de Vladimir Quesada, quien había declarado que no considera al Torneo de Copa como un torneo relevante y que la saturación de competencias afecta a los equipos con más trajín, como es el caso de Saprissa.

Tras la eliminación frente a Santos en los cuartos de final de este mismo certamen, el DT morado disparó: “No me gusta el Torneo de Copa, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo vemos en los estadios. De alguna manera para los equipos que competimos en otros torneos es demasiada la saturación”.