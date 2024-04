El portero costarricense Leonel Moreira ha puesto fin a los rumores sobre su posible salida de la Liga Deportiva Alajuelense. Tras la victoria del equipo rojinegro ante Pérez Zeledón en el Valle del General, el guardameta aprovechó para aclarar su futuro en el club.

Recordemos que Moreira con 34 años de edad, ha sido una pieza fundamental en el éxito reciente de Alajuelense. Ha ganado cinco títulos de liga, dos Ligas Concacaf y una Supercopa Concacaf durante su paso por el club.

¿Qué dijo Moreira sobre su continuidad en Alajuelense?

“No, todavía no he hablado nada, en estos momentos estoy enfocado en terminar el torneo de la mejor manera y cuando toquemos ese tema de la continuidad lo veremos con calma y tomaremos la mejor decisión. Acá estoy muy cómodo, mi familia está muy bien pero no descartamos una opción internacional”.

“La afición rojinegra espera que Moreira pueda llegar a un acuerdo con la directiva y continúe defendiendo el arco de Alajuelense por varias temporadas más. Sin embargo, el futuro del guardameta es incierto y solo el tiempo dirá si decide quedarse en el club o buscar nuevos desafíos”

¿Sueña Moreira con la Selección Nacional?

“Siempre trabajo para eso, me lo he tomado bien, tranquilo, uno sigue luchando, con la esperanza viva. No he tenido ningún contacto con el técnico (Gustavo Alfaro), ahorita estoy enfocado en Alajuelense y trabajando para un eventual llamado, son otros los que toman las decisiones pero de mi parte, siempre voy a darlo todo”, sentenció.

