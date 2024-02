El compromiso del exdirectivo de Alajuelense, Jorge Bermúdez, con su Liga es absoluto. No solo es un socio comprometido, sino que también forma parte de un grupo activo que frecuentemente consulta con otros exdirigentes. Su dedicación al club se evidencia en su labor durante los mandatos de los expresidentes Jorge Hidalgo, Raúl Pinto y Fernando Ocampo. Por ende también decidió levantar la voz sobre la situación actual de Andrés Carevic con el equipo rojinegro.

Recordemos que Bermúdez posee una autoridad innegable para analizar la situación actual de la Liga Deportiva Alajuelense, donde parte de la afición clama por el “Fuera Carevic” debido a lo que muestra el conjunto rojinegro dentro de la cancha, mientras que el cuerpo técnico actual argumenta que el equipo conquistó dos títulos de tres en el último semestre.

¿Qué dijo Jorge Bermúdez sobre Andrés Carevic?

“Él (Carevic) se ve como presionado, como cuando uno sale a hacer un examen y uno duda de uno mismo, ya sea porque no está preparado o no se le dio la importancia que tenía, está como amarrado, llega como presionado”, aseveró Jorge Bermúdez para Teletica.

“Yo estuve de gerente cuando él llegó y lo sentía muy diferente, lo veo hasta más agresivo cuando sale a dar indicaciones, lo ve uno con reclamos un poco fuertes, ese no fue el Carevic que yo conocí, pero el mundo da muchas vueltas”, siguió Jorge.

¿Debe seguir Andrés Carevic en Alajuelense?

“No hay que verlo por los números de la bonanza, hay que ver cómo se administra esa bonanza, para saber administrarlo hay que tener sistemas de control, detectar las fallas para corregir”, afirmó Bermúdez.

“Hay otros equipos que con menos recursos y condiciones y dan resultados, y nosotros tenemos condiciones y recurso a nivel de Europa, como instalaciones, estadio, gramillas, infraestructura y eso no se hace valer. Se necesita que sientan el escudo, pero si no hay compromiso e identidad”, sentenció Jorge Bermúdez.

