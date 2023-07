A sus 39 años de edad, Christian Bolaños, el histórico jugador del Deportivo Saprissa, tiene la firme convicción de seguir jugando al fútbol y visualiza la posibilidad de firmar un nuevo contrato en su exitosa carrera profesional. Aunque su vínculo actual con el equipo Morado culmina en diciembre, el atacante no piensa en el retiro y se centra en ganarse una renovación.

En declaraciones a través del departamento de comunicación del club, en medio de la pretemporada tibaseña, Bolaños expresó: “Para mí, este próximo torneo es especial, ya que son mis últimos seis meses bajo contrato. Sin embargo, mi deseo es prolongar mi carrera por un poco más de tiempo. Está en mis manos demostrarlo y veremos qué sucede”.

El experimentado futbolista se encuentra entrenando al máximo para rendir al mejor nivel y cumplir con sus objetivos profesionales. Bolaños comentó: “Me estoy preparando de la mejor manera para poder aportar al equipo cuando me necesiten. Se avecinan torneos con muchos partidos, así que me estoy esforzando al máximo”.

Además, Bolaños compartió su opinión sobre el estado del equipo y los desafíos que se avecinan en la nueva temporada: “Después de lograr el bicampeonato, hay muy buenas sensaciones en el grupo. No se veía esto en el equipo desde hace varios años. Eso nos brinda confianza para seguir creyendo en el trabajo que hacemos. Como grupo, ahora debemos buscar el tricampeonato, que será muy difícil, pero es nuestro objetivo”.

Con su mentalidad enfocada en prolongar su carrera y su determinación para aportar al equipo, Christian Bolaños espera convencer a la directiva del Saprissa de que merece una renovación de contrato. El próximo semestre será decisivo para el futuro del experimentado futbolista, quien espera seguir dejando su huella en el fútbol costarricense por más tiempo.